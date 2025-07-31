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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi, kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine giriyor. MasterChef'in yeni bölümünde ana kadroya girecek 18. yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda belli oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan, 'Cafe De Paris' yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?" İşte 31 Temmuz Perşembe MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 21:13 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:16
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        MasterChef'te heyecan sürüyor. Son gruptan 3 kişi ana kadrodan yoluna devam edecek, 4 yarışmacı yedek olarak kadroya dahil olacak, 5 isim ise MasterChef'e veda edecek. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, yarışmacılar ana kadroya 18. olarak ismini yazdırabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi, kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı Sümeyye oldu.

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        ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı Tunahan oldu.

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 15 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        1. Grup Yarışmacıları:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

        MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

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        2. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

        Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

        Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

        Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

        Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

        İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu

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        3. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

        Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

        Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

        Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

        Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

        Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

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        4. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

        Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

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