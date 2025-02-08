Anadolu Ateşi 'Troya' AKM'de

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya’nın yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor.

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 100’den fazla ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, Troya gösterisi ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

25. yıldır, dans severleri ve sanat tutkunlarına aynı coşkuyu yaşatmayı başaran Anadolu Ateşi, yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma ile gerçekleşen bu müzikal başkaldırıyı sanatseverlerle buluşturuyor.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği ve Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Troya; 11 Şubat saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.