'Anadolu cerenleri' Konya'daki doğal yaşam alanlarında görüntülendi

Heybetli yapılarıyla dikkati çeken, 1000 ve 1700 rakımlı dağ silsilesinin yer aldığı bozkırlarda gruplar halinde yaşayan Anadolu yaban koyunları, varlıklarını 60 bin hektarlık yaşam alanlarında sürdürüyor.

Çoğalmaları ve türün devamlılığının sağlanabilmesi için gelişmiş kamera sistemleri ve fotokapanlarla gözetim altında tutulan "Anadolu Cerenleri"nin sayısı, 770'e kadar ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, 'Bozkırın Gözü' veya halk arasında Ceren olarak anılan Anadolu yaban koyununun Türkiye'nin en kıymetli endemik türlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu türün, 1960'lı yıllarda sayılarının 30-40'a kadar düşerek yok olmanın eşiğine geldiğine değinen Çatalçam, "Çalışmalar, neticesinde şu anda sahada 235 erkek, 391 dişi ve 144 yavru olmak üzere 770 yaban koyunu bulunuyor. ​Bozdağ'da çoğalan koyunlar Afyonkarahisar, Ankara, Karaman ve Kırşehir gibi türün geçmişte yaşadığı diğer bölgelere gönderilerek yeni popülasyonlar oluşturulmaktadır. Bozdağ, Türkiye'deki yaban koyunu varlığının kalbidir" diye konuştu.