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Anadolu'da eğitim seferberliği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde her yıl düzenlenen Eğitim Bayramı'nın bu yıl 21’incisi düzenlenecek. Bu yılki programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak

Anadolu'da eğitim seferberliği

Her yıl Eylül ayının sonunda Adıyaman’ın Besni ilçesinde Eğitim Bayramı düzenleniyor. Merkezi İstanbul’da bulunan ve Besnili bürokrat ile iş insanları tarafından kurulan Besni Eğitim Vakfı’nın öncülüğünde Besni Belediyesi, Besni Kaymakamlığı ve Besni’de bulunan tüm sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yapılan Eğitim Bayramı, bu yıl 21’inci kez yapılacak. 

Dünyada sadece Adıyaman/Besni’de kutlanan Eğitim Bayramı 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Bayrama yerel Besni halkının yanında, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Besnililer ile çevre il ve ilçelerden eğitime gönül vermiş kişiler katılacak. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DA KATILACAK

Besni Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Bağış, Besni Eğitim Bayramının iki günlük programının çok yoğun ve coşkulu geçeceğine inandığını belirterek, bu kapsamda bayramın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere birbirinden kıymetli konukları ağırlayacaklarını, tüm Besnililer ve eğitim sevdalılarıyla birlikte bayramı coşku içinde kutlayacaklarını ve herkesin bu güzide bayrama davetli olduğunu söyledi. 

Bu yıl, ilk kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılacağı Besni Eğitim Bayramına, Devlet Eski Bakanı Zeki Sezer, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınış, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Bağış, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Arslan, Sanayici- iş Adamı Bekir Güneşhan ve Gazeteci Yazar Sunay Akın panelleriyle devam edecek. Bayram programına, Ressam Selvi Öcal’ın organizasyonunda Fotoğraf ve Resim Sergisi, Besni ürünlerinin tanıtımı, Osmat İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Tesisat Atölye Açılışı dahil olacak.

İKİ GÜN SÜRECEK

Besni Belediyesi, Besni Kaymakamlığı ve Besni Eğitim Vakfıyla birlikte hazırlanan ve kutlanan eğitim bayramına değerli konuşmacıların yanında, iki gün boyunca Besni Stadyumunda, Besni’li sanatçı Latif Doğan ve Tuncay Okutan’ın yanında, Kahtalı Miçey, Rojin, Yerel sanatçılardan Kenen Kızıldağ, Murat Esen, İsmet Yalçın’ın renk katacağını, ayrıca Urfa Sıra gecesi ekibinin de yer alacağını belirtti.

Besni Eğitim Başkanı İbrahim Bağış, bayram hazırlıklarında emeği geçen, paydaş olarak Besni Belediyesi ve Besni Kaymakamlığı yanında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Ziraat Odası Başkanlığına, diğer tüm sivil toplum örgütlerine, Latif Doğan ve Tuncay Okutan başta olmak üzere tüm sanatçılara, Besni Eğitim Vakfı üyelerine, Besni Pilav Günü organizasyonuna emek veren herkese ve Besni halkına teşekkür etti.

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