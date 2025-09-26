Habertürk
        Anadolu Efes: 90 - Esenler Erokspor: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 90 - Esenler Erokspor: 76 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, sahasında Esenler Erokspor'u 90-76 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 21:12 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:12
        Anadolu Efes'ten sezona farklı başlangıç!
        Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 90-76 mağlup etti.

        Bu mücadelede en skorer isim Esenler Erokspor'da 23 sayı kaydeden Jermaine Love oldu. Anadolu Efes'te ise 16'şar sayı kaydeden Isaia Cordinier ve Şehmus Hazer galibiyette önemli rol oynadı.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Murat Ciner

        ANADOLU EFES: Cordinier 16, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Dessert 11, Erkan Yılmaz 4, Şehmus Hazer 16, Loyd 4, Papagiannis 8, Swider 8, Smits 7

        ESENLER EROKSPOR: Simmons 6, Egehan Arna 3, Galloway 10, Crawford 17, Cornelie 3, Love 23, Thurman 9, Gant 3, Metehan Akyel 2, Erten Gazi

        1'İNCİ PERİYOT: 24-15

        DEVRE: 48-28

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49

