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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes: 98 - Aliağa Petkimspor: 73 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 98 - Aliağa Petkimspor: 73 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 98-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:30
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        Anadolu Efes rahat kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 98-73 yendi.

        Anadolu Efes'te forma giyen Beaubois, attığı 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Özlem Yalman, Semih Vural, Berk Kurtulmuş

        Anadolu Efes: Beaubois 23, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 3, Oturu 23, Daum 9, Salih Altuntaş 5, Emre Melih Tunca 6, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı 1, Erkan Yılmaz 14

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 18, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Simmons 14, Aldridge 7, Emre Tanışan 2, Zoriks 2, Ata Can Atsüren 2, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 6, Anıl Osman Cevahir

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        1. Periyot: 35-17

        Devre: 57-31

        3. Periyot: 75-54

        4. Periyot: 98-73

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