Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 6. hafta
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6. basamakta giren lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 6. hafta Anadolu Efes - Barcelona basket maçı canlı izle ekranı...
Turkish Airlines EuroLeague’de 6. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla birlikte başlayacak. Çift maç haftasının ilk ayağında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Barcelona maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 6. hafta Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.
Anadolu Efes - Barcelona maçı, 29 Ekim Salı günü bugün saat 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Barcelona maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.
Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor.
AVRUPA'DA 842. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 841 maçta 475 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.