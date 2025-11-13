Anadolu Efes, Bayern Münih maçına hazır!

Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih ile Antalya'da karşılaşacağı maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanı, başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde gerçekleştirildi.

Oyunculardan Antalyalı Erkan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü şehirde önemli bir organizasyonda oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

"ZORLU BİR MAÇ, KAZANMAK İSTİYORUZ"

Antalya'da Avrupa Ligi'nin oynanmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Bizim en büyük destekçimiz Corendon. Corendon yıllardır her başarımızda bizimle beraberler. Onların sayesinde buraya geldik. Antalya'da bu tarihi ana tanıklık etmek güzel oldu. Güzel bir organizasyon için buradayız. Zorlu bir maç, kazanmak istiyoruz. Her gün daha da iyiye gitmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bayern Münih maçı için hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Karşılaşma için biletlerin 20 saat içinde tükendiğini hatırlatarak, Antalyalılara teşekkür eden Yılmaz, güzel atmosferde galibiyetle İstanbul'a dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Corendon Turizm Grubu'nun ev sahipliğini yaptığı, Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, Antalya Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.