Basketbol THY Avrupa Ligi 28. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk ediyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes CSKA Moskova maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN 713. MAÇI
Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 713. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 712 karşılaşmada 404 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
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