Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes deplasmanda rahat kazandı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes deplasmanda rahat kazandı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 99-78 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 22:46 Güncelleme: 12.10.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes deplasmanda rahat kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bursaspor Basket, Anadolu Efes'i konuk etti.

        Karşılaşmaya Poirier ve Bryant'ın sayılarıyla hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan ve serbest atışları kaçıran Bursaspor Basketbol karşısında tempoyu arttıran Anadolu Efes, 9. dakikada 21-0'lık seri yakaladığı (2-27) çeyreği 29-8 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte Bursaspor Basketbol, Anadolu Efes'in tempolu oyununa bir türlü karşılık veremeyince kontrol tamamen konuk ekibe geçti. Geniş rotasyonla oynayan ve kenar katkısıyla da skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 58-35 üstün girdi.

        Üçüncü çeyreğe de boyalı alandan Poirier, çizginin dışından Bryant ile sayı bularak başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 30 sayıya (35-65) kadar çıkardı. Bursaspor Basketbol, seyircinin de desteğiyle zaman zaman tempoyu arttırsa da final periyotuna konuk ekibin 79-58 skor avantajıyla gidildi.

        REKLAM

        Son çeyrekte, açılan farkın da rahatlığıyla rakibine geri dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 99-78 galip ayrıldı.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

        Bursaspor Basketbol: Brown 3, Michineau 20, Grantham 11, Sharma, Sarper David Mutaf 23, Pipes 4, Ömer Utku Al 3, Vladimir 12, Berkay Candan 2

        Anadolu Efes: Bryant 12, Thompson 4, Poirier 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 12, Beaubois 9, Rıdvan Öncel 4, Smits 5, Johnson 3, Doğuş Özdemiroğlu 21, Burak Can Yıldızlı, Willis 4

        1. Periyot: 8-29

        Devre: 35-58

        3. Periyot: 58-79

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi