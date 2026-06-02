Anadolu Efes'e Vincent Poirier'den kötü haber

Çifte cinayeti videoda anlatmış! Her yerde aranıyor!

Aydın'da, park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü 31 yaşındaki Ercan Zengin ile yanındaki 1.5 aylık hamile olan Nurgül Aslan'ın öldürülmesine ilişkin şüpheli 29 yaşındaki Erkan Aslan, polis tarafından aranıyor. Nurgül'ün eşi olan Erkan Aslan'ın olayı gerçekleştirdikten sonra cinayetleri itiraf ettiği videoyu yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı. (DHA)