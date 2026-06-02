        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes'e Vincent Poirier'den kötü haber

        Anadolu Efes'e Vincent Poirier'den kötü haber

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Beko'yla karşılaşan Anadolu Efes'te sakatlık geçiren Fransız oyuncu Vincent Poirier'den kötü haber geldi.

        Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."

