Anadolu Efes'e Vincent Poirier'den kötü haber
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.
Giriş: 02 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Beko'yla karşılaşan Anadolu Efes'te sakatlık geçiren Fransız oyuncu Vincent Poirier'den kötü haber geldi.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ