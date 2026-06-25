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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Matthew Strazel'i kadrosuna kattı

        Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Matthew Strazel'i kadrosuna kattı

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 19:28 Güncelleme:
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        Anadolu Efes, Strazel'i kadrosuna kattı!

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Matthew Strazel'i renklerine bağladığını duyurdu.

        Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Son dört sezonu Monaco formasıyla geçiren ve kariyeri boyunca pek çok şampiyonluk kazanan Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağladık. Ailemizin yeni üyesi Matthew Strazel'e 'Hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI

        Bu sezon Monaco formasıyla Avrupa Ligi'nde 42 maça çıkan Strazel, ortalama 24 dakika 18 saniye sahada kaldı. 23 yaşındaki basketbolcu, 9.2 sayı, 1.9 ribaunt ve 3.9 asist ortalamasıyla mücadele etti.

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