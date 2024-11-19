Anadolu Efes, genel müdürlük görevine Gökçe Dayıyı getirdi
Anadolu Efes Spor Kulübü, genel müdürlük görevine Gökçe Dayı'yı getirdiğini duyurdu.
Giriş: 19.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:56
Anadolu Efes Spor Kulübü, genel müdürlük görevine Gökçe Dayı'yı getirdiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, genel direktör Alper Yılmaz'ın ayrılığının ardından kulübün genel müdürlük görevine Gökçe Dayı'nın getirildiği belirtildi.
Gökçe Dayı, daha öncesinde Anadolu Efes'te Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
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