Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague 2. hafta! Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı hangi kanalda?

        Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        EuroLeagu'de yeni sezon heyecanı 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv takımını konuk ediyor. Ligdeki ilk maçında Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup eden Anadolu Efes, rakibini yenerek organizasyonda 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 13:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EuroLeague'de 2. hafta heyecanı başladı. Ligin 2. haftasında Anadolu Efes, İsrail’in Hapoel IBI Tel Aviv takımı ile karşı karşıya gelecek. Karadağ'da oynayacak Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligin ilk hafta maçında Maccabi Tel Aviv’i 85-78 mağlup eden Anadolu Efes, organizasyona galibiyetle başladı. Hapoel Tel Aviv ise İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi. Peki, Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        ANADOLU EFES - HAPOEL TEL AVIV BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı, 3 Ekim 2025 Cuma bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

        3

        ANADOLU EFES - HAPOEL TEL AVIV BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

        4

        İKİ TAKIMDA SON DURUM

        İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.

        Hapoel IBI ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.

        5

        2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        3 Ekim Cuma:

        20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)

        20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)

        20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)

        21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)

        21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)

        21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)

        22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Bakan Ersoy duyurdu! 'Çarşamba'ları sinema bileti 120 lira
        Bakan Ersoy duyurdu! 'Çarşamba'ları sinema bileti 120 lira
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar