EuroLeague'de 2. hafta heyecanı başladı. Ligin 2. haftasında Anadolu Efes, İsrail’in Hapoel IBI Tel Aviv takımı ile karşı karşıya gelecek. Karadağ'da oynayacak Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligin ilk hafta maçında Maccabi Tel Aviv’i 85-78 mağlup eden Anadolu Efes, organizasyona galibiyetle başladı. Hapoel Tel Aviv ise İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi. Peki, Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?