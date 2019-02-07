Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleşecek küresel Accelerate2030 Programı sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirme odaklı projelere uluslararası seviyede ölçeklenme konusunda destek verecek.
Accelerate2030'un 2019 ayağı için internet sitesi üzerinden başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek. Destek verilecek girişimler Ekim ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek finale başvurma şansı elde edecek.
Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve UNDP işbirliğinde gerçekleşen programın; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) ele alan en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümleri destekleyeceğini belirtti.
Ağırbaş, "Anadolu Efes olarak gençlere ve geleceğe inanıyoruz, inovasyon ve sosyal fayda alanlarında girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Girişimciler daha yaşanabilir bir dünya inşa etmede ve sorunlara yenilikçi çözümler getirmede kritik öneme sahip. Accelerate2030 programı girişimcilere akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilebilmesi için tüm sektörleri kapsayan global bir çerçeve sunuyor, girişimcilere; etkilerini büyütmeleri sürecinde onlara özel tasarlanan eğitim, mentörlük ve stratejik ağ gibi desteklerde bulunuyor" dedi.
Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu da Türkiye'de sosyal inovasyonun teşvik edilmesi ve girişimcilik ekosisteminden başlayarak iş yapış biçimlerinde sosyal etki odaklı yaklaşımın benimsenmesi için durmadan çalıştıklarını söyledi.
Sabuncu, "Bu noktada 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek istenen Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri, gerek insanlık olarak çözmemiz gereken konulara dikkat çekilmesi, gerekse çözüme doğru güçlü işbirliklerinin oluşturulması adına büyük önem taşıyor. Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve UNDP işbirliği de bizi 2030'a sağlam adımlarla yaklaştıran güçlü birlikteliklere, güzel bir örnek teşkil ediyor" diye konuştu.
ACCELERATE 2030, EN YENİLİKÇİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR ÇÖZÜMLER TESPİT EDİYOR
Accelerate2030, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunan girişimlerin ihtiyaçlarını karşılayıp onların büyümesini destekleme misyonuyla çalışmalarını yürüten küresel ve çok paydaşlı bir program.
2016'dan bu yana Afrika, Asya, Latin Amerika ve Türkiye dahil 15 ülkeye ulaşan program, bu yıl 20'den fazla ülkede gerçekleştirilecek. Program kapsamında en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümler tespit ediliyor ve onlara 6 aylık yoğun bir hazırlık programına erişim olanağı sunuluyor.
Program, uzman eğitimleri, klinikler, stratejik eşleştirme ve koçluk desteklerine erişimi içeren özel hazırlık programından oluşuyor. Accelerate2030 Türkiye Programı kapsamında Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne en çok katkı sağlayan 3 girişim seçilecek. Seçilen girişimler Türkiye’de 6 aylık destek programına dahil olmanın yanı sıra global programa başvurma hakkını da elde edecek.
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