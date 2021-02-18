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Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Olympiakos maçı maçı için nefesler tutuldu. Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, son 6 maçında aldığı 5 galibiyetle yeniden çıkışa geçti ve bu akşam Olympiakos karşısında çıkışını devam ettirmek istiyor. Peki şimdiden merakla beklenen Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Basketbol THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Olympiakos maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN 710. MAÇI

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 710. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 709 karşılaşmada 401 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

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