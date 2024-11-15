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        Haberler Magazin Anadolu Opera ve Bale Festivali başlıyor

        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali başlıyor

        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'tan Başlayarak Anadolu'yu sanatla buluşturacak. Devlet Opera ve Balesi'nin ilk kez temsil vereceği Şırnak'ta, 7 Aralık 2024 başlayacak festival, Türkiye'nin dört bir yanında kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla harmanlamayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 21:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 21:43
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni hayata geçiriyor.

        Aralık 2024'te Şırnak’ta açılışı yapılacak olan festival kapsamında aynı zamanda 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla her şehirde yetenek taramaları da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2024 - 2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak düzenlenecek ve operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsiller sunacak. Festival, 2024 yılında 5 şehirde 14 temsil ve 2025'te 18 şehirde vereceği temsillerle sanatseverlerle bale, opera ve çok sesli müziği buluşturacak.

        İLK DURAK ŞIRNAK, ARDINDAN; ERZİNCAN KIKLARELİ, ARDAHAN VE HATAY

        İlk olarak 7 - 8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak’ta perdelerini açacak olan festival, sırasıyla; Erzincan (8 - 10 Aralık), Kırklareli (12 - 13 Aralık), Ardahan (13 - 14 Aralık) ve Hatay’da (15 - 17 Aralık) düzenlenecek temsillerle izleyicilere ulaşacak. Bu kapsamda; bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserler dâhil toplam 13 eser 14 temsille sanatseverlerle buluşacak.

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        'YETENEK HER YERDE' SLOGANIYLA GENÇLERLE BULUŞALACAK

        Festival kapsamında 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla her şehirde yetenek taramaları gerçekleştirilecek. Çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenecek bu etkinlikler, genç sanatçılara eğitimler ve atölyeler sunarak, kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlayacak. Bu bağlamda düzenlenecek eğitim sohbetleri ve çalışma atölyeleri, genç yeteneklerin sanatla iç içe büyümelerini amaçlıyor.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara Opera Binası Sahnesi’nde 18 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 12.00’de düzenlenecek olan Anadolu Opera ve Bale Festivali projesinin detayları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk tarafından basın mensuplarıyla paylaşılacak.

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        #1. Anadolu Opera ve Bale Festivali
        #Opera
        #bale
        #Tan Sağtürk
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