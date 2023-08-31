Anadolu yer sincabının sevimli görüntüleri kameraya yansıdı Doğa fotoğrafçıları, Anadolu yer sincabının görüntüsünü kaydetti. O anları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı

Doğa fotoğrafçıları, 'gelengi' olarak bilinen Anadolu yer sincabının görüntülerini kaydetti.

O anları DKMP Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Anadolu Bozkırlarının Sevimli mi Sevimli Bir O Kadar da Meraklı Sakinleri Gelengi. Anadolu yer sincabı diğer adıyla Gelengi, Sincapgiller familyasından sevimli bir sincap türüdür. Bu tür bildiğimiz sincapların aksine ağaçlarda değil toprakta yaşar ve bitkilerle beslenir.

Yaşam alanları Kafkaslardan İsrail’e kadar yayılım gösterir ama en çok Anadolu’da bulunur. Bozulmamış, az eğimli düzlükler, step ve çayırlarda yaşarlar. Bozkırlarda, kurak yerlerde, ekin tarlalarının kenarındaki ekilmemiş alanlarda, bozkır, çayır ve meralarda bulunur. Kış uykusuna yatarlar. Yılda bir defa doğum yaparlar ve genellikle 1-6 arası yavruları olur” ifadelerine yer verdi.

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.