Anadolu'yu yaşatacak

Sezonun en renkli konserine hazırlandığını söyleyen Şevval Sam, konserde dinleyicilerine müzik eşliğinde bir Türkiye turu vaat ediyor. Fasıl eşliğindeki alaturka şarkılarla başlayacak konser, Türk sanat müziğinin en hareketli şarkılarından günümüzün en popüler şarkılarına bağlanacak.

Son dönemin hit şarkılarından 'Felaket'i bir sürprizle söyleyecek olan Şevval Sam, Âşık Veysel'den Zülfü Livaneli'ye oradan Ahmet Kaya şarkılarına uzanan bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısında olacak.

Konser boyunca sahneden çok seyircilerin arasında olmayı hedefleyen Şevval Sam, sahnede uzun bir Karadeniz turuna da çıkacak! Sam, türkülerle pek çok isme selam göndermenin yanı sıra, bazı şarkılarda düdük, zil ve kaşık çalarak orkestraya da eşlik edecek. Şevval Sam, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin de tüm renkleri ve özgün melodileri ile konsere devam edecek.

Dinleyicilerine "Bu gece boyunca oturmak yok" sözleriyle seslenen Şevval Sam, Harbiye Açıkhava'daki konuklarını 5 bin kişilik bir halaya davet ediyor.