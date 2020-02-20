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HaberlerMerak Edilenler

Anadolubank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Anadolubank çalışma saatleri 2020

Anadolubank'ın çalışma saatleri, bu bankada işlem yapacak pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Anadolubank şubeleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Anadolubank'ın 2020 yılındaki açılış ve kapanış saatleri...

Anadolubank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Anadolubank'ın 2020 yılı çalışma saatleri, bankada işlem yapmak isteyen müşterileri tarafından araştırılıyor.

ANADOLUBANK MESAİ SAATLERİ 2020

Anadolubank hafta içi her gün sabah 09.00’da mesaiye başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Anadolubank, hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

ANADOLUBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Anadolubank merkez binası Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Anadolubank merkez şubesine 0216 687 70 00, çağrı merkezine ise 0850 222 55 50 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 

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