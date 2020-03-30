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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim ve kontroller sıklaştırıldı.

Yapılan denetimler kapsamında Anamur İlçesi Emirşah Mahallesinde bir kişinin ikamet ettiği evinin giriş kısmını branda ile kapatarak, kahvehaneye dönüştürdüğü belirlendi. Alanda bulunan masalarda iskambil ve okey oynayıp alkol aldığı belirlenen ev sahibi ile 8 müşterisi hakkında cezai işlem uygulandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince kişi başına bin TL olmak üzere toplamda 9 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ikamet sahibi şahıs hakkında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmekten tutanak tanzim edilerek cezai işlem de uygulandı.

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