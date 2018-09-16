Olay, 13 Eylül Perşembe günü Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı’nda yeni açılan özel bir anaokulunda meydana gelmişti. 5 yaşındaki Miray Korkmaz, kreşin su dolu kapalı havuzunda hareketsiz halde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca küçük Miray'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, anaokulunda görevli öğretmen P.A. ile anaokulunda görevli A.T. ve M.D gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüphelilerden kadın öğretmen P.A. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartları kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, küçük Miray’ın uyum için olay günü 2 gündür annesiyle anaokuluna gittiği, bir anlık dalgınlık nedeniyle annesinin yanından ayrıldığı ve havuzun olduğu bodruma indiği, yokluğunun fark edilmesiyle yapılan arama sırasında 90 santim yüksekliğinde su dolu havuzda hareketsiz halde bulunduğu belirtildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ise anaokulu ile ilgili olarak idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Söz konusu anaokulunun açılış için Milli eğitim Müdürlüğüne 28 Ağustos’ta başvuruda bulunduğu ve henüz resmi izin verilmeden faaliyete geçtiği iddia edildi.

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