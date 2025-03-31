Ancelotti'ye astronomik teklif!

Real Madrid'de bu sezon tartışmalara konu olan Carlo Ancelotti'nin geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'in haberine göre; sezon sonuna kadar İspanyol devine odaklanan tecrübeli çalıştırıcıya, Suudi Arabistan’dan astronomik bir teklif geldi.

Suudi kulüpleri, Avrupa’nın yıldız oyuncularını transfer ettikten sonra şimdi de teknik direktör koltuğu için büyük hamleler yapıyor.

Ancelotti’ye rekor maaş önerildiği belirtilirken, İtalyan teknik adamın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.

Real Madrid yönetimi, başarılı teknik direktörü takımda tutmak istese de karar Ancelotti’ye ait olacak.

Bu sezon Real Madrid'in başında çıktığı 48 resmi maçta 34 galibiyet alan 65 yaşındaki çalıştırıcı, 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.