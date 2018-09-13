Andaç Haznedaroğlu’nun 3 yıl boyunca sınır kamplarında göçmenlerle zaman geçirerek hazırlandığı sinema filmi 'Misafir', izleyiciyle buluşuyor. Suriye’deki iç savaştan kaçarak İstanbul’a gelen 8 yaşındaki 'Lena’nın çarpıcı, sert ve sarsıcı hikâyesini anlatan film, izleyiciye duygu dolu anlar yaşatırken aynı zamanda hayatını da sorgulatacak.
'Misafir'in başrolünde yer alan Rawan Skef, göçmen kamplarındaki binlerce çocuk arasından seçildi. Filmin çekimlerinin ardından Yunanistan’daki bir göçmen kampında bir süre kalan Skef, yaşamını şu anda Bremen’deki göçmen kampında sürdürüyor. Toygar Işıklı’nın müziklerine imzasını attığı film, geçtiğimiz yıl dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Antalya Film Festivali’nde 'Avni Tolunay Seyirci Ödülü', Boğaziçi Film Festivali'nde 'En iyi film' ve 'En İyi Kurgu' ödülü’ kazandı. Yurtdışında festival yolculuğuna devam eden 'Misafir', son olarak Dublin İpek Yolu Film Festivali ile Malmö Arap Film Festivali'nden de 'En İyi Film' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülleri aldı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ