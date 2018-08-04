Anderlecht - KV Oostende maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A maçında Anderlecht ile KV Oostende, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Anderlecht 3 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken KV Oostende 3 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Anderlecht, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. KV Oostende, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 483. İddaa'da Anderlecht kazanır 1.35, berabere biter 3.60, KV Oostende kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Anderlecht son haftadaki Antwerp müsabasında 2-1 kazandı.

KV Oostende ise Standard Liege maçında 2-3 yenildi.

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