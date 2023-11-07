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"AĞAÇ TEKERİN ALTINDA KALINCA..."

Kazanın görgü tanığı Yakup Erdür, "Burada oturuyordum, yukardan aşağı doğru geldi. Duran cipe vurduktan sonra ağacı söküyor. Ağaç olmasa polis otosu direkt aşağıda, suyun içindeydi. Allah'tan şoförün çevikliği ve ağacın orada olması kurtardı. Ağaç tekerin altında kalınca arabayı durdurdu. Orada o arabanın olması da mucize yani, orada olmasa direkt aşağı uçardı" dedi.