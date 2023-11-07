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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sarıyer'de polisleri taşıyan otobüs denize uçmaktan son anda kurtuldu

        Sarıyer'de polisleri taşıyan otobüs denize uçmaktan son anda kurtuldu

        Sarıyer'de bulunan Çin Konsolosluğu önünde görevli 20 çevik kuvvet polisini taşıyan otobüsün frenleri tutmadı. Yokuş aşağı kayan otobüs önce bir cipe sonra da ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 polis yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:47
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        İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Çin Konsolosluğu önünde görevli yaklaşık 20 çevik kuvvet polisini taşıyan servis otobüsü, yokuş aşağı kayarak park halindeki cipe, ardından da ağaca çarptı. Otobüs, şoförün son anda yaptığı manevra sayesinde denize düşmedi. Kazada 2 polis yaralandı.

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        Kaza, saat 11.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 20 polisin içinde olduğu servis otobüsünün freni, Çin Konsolosluğu'nun önünden hareket ettikten kısa süre sonra tutmadı. Şoförün hakimiyetini kaybettiği otobüs yokuş aşağı kaydı.

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        Otobüs önce, sahil kenarında bulunan park halindeki cipe ardından da kaldırımdaki ağaca çarptı. Servis otobüsü şoförün manevrasıyla kaldırımda durabildi.

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        2 POLİS YARALANDI

        Kazada otobüsteki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı polisleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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        Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.

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        "AĞAÇ TEKERİN ALTINDA KALINCA..."

        Kazanın görgü tanığı Yakup Erdür, "Burada oturuyordum, yukardan aşağı doğru geldi. Duran cipe vurduktan sonra ağacı söküyor. Ağaç olmasa polis otosu direkt aşağıda, suyun içindeydi. Allah'tan şoförün çevikliği ve ağacın orada olması kurtardı. Ağaç tekerin altında kalınca arabayı durdurdu. Orada o arabanın olması da mucize yani, orada olmasa direkt aşağı uçardı" dedi.

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        Ekiplerin, kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        #polis otobüsü
        #son dakika haberi
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        #çin başkonsolosluğu
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