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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderlecht'ten Fenerbahçe maçında olay çıkaran taraftara men cezası! - Futbol Haberleri

        Anderlecht'ten Fenerbahçe maçında olay çıkaran taraftarlara men cezası!

        Anderlecht Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile yaptıkları play-off turu rövanş maçının durmasına neden olan taraftarların tespit edilerek men cezasına çaptırılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 00:44 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:52
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        Olay çıkaran taraftarlara men cezası!
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        Belçika temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında çıkan olaylara karışan taraftarların davranışlarının mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulüp, 23 Şubat Pazar günü Union ile oynanacak maç için N5 bölümünü kapatma kararı almış olup, olaya karışan kişilerin gelecek müsabakalara katılmasını yasaklamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Olaya karışan tüm kişiler polisle iş birliği içinde tespit edilecek ve stadyumdan men edilecektir."

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