        Anderson Talisca: Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca: Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 4-0'lık Gaziantep FK galibiyetinin ardından, "Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz" dedi.

        Giriş: 27.10.2025 - 22:54 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:54
        "Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz"
        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 4-0 yenen Fenerbahçe'de iki gol atan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÖNEMLİ OLAN TOPU ALDIĞIMIZDA ETKİLİ OLMAK"

        8 kez topla buluşmasına rağmen 2 gol atmasının sorulması üzerine ise Talisca şu ifadeleri kullandı:

        "Önemli olan topu aldığınızda etkili olmak. Bu çok fazla çalışmanın ürünü. Konsantre olmanız gerekiyor. Bunları yapabildiğim için mutluyum."

        "HOCAMIZIN İSTEDİKLERİNİ SAHAYA YANSITIYORUZ"

        Takım performansını öven Brezilyalı yıldız, "Takım olarak gelişimimizi pozitif görüyorum. Kolektif olarak iyi performans gösteriyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyet önemliydi. Şimdi yapmamız gereken bir sonraki maça hazırlanmak." dedi.

        "BU DURUM BENİ HİÇ ETKİLEMEDİ"

        Kadıköy'de kaçırdığı penaltıların kendisini psikolojik olarak etkileyip etkilemediği sorusuna da yanıt veren Talisca, "Bu durum beni hiç etkilemedi. İyi, büyük futbolcuların buna alışkın olmaları gerekiyor. Benim tek odağım golü atmak oluyor. Bu durumu normal karşılıyorum ve o an beni hiç etkilemiyor." ifadelerini kullandı.

