Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

GOOLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Deprem uyarı sistemi telefonun "konum" ayarları üzerinden yapılıyor. Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremi algılayacağına dair bir taahhüt vermiyor. Telefonlar yakın çevrenizde meydana gelen 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı veriyor.

ANDROİD TELEFONLARDA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun "Ayarlar" menüsüne gidin. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz.

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

İvme Ölçer Kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer (accelerometer), hareketi algılayabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, bu sensörü kullanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.

Veri Toplama ve Analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihaz aynı anda benzer bir hareket algılarsa, bu bir depremin işareti olabilir. Sistem, bu verileri hızla analiz eder.

Uyarı Gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki diğer kullanıcılara hızla bir uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmalarını sağlar.