Farklı türde iki canlının her ikisinin de birbirinden yarar sağlamasına dayalı ortak bir yaşam çeşididir mutualizm. Bu duruma dişleri arasındaki gıda artıkları yiyerek timsahın ağız temizliğini sağlayan kürdan kuşları örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca likenler, balıklar, gergedanlar ve kuşlar gibi birçok canlı arasında da görülebilir.

Martıların aç kaldığı zaman martı olmaktan çıkarlar... Derler ki; ufak bir parça simit için takla atan martı artık martı değildir , güvercindir, ya da karga. Martı asil hayvandır, özgürlüktür martı ve her ne kadar denize bağımlı olsa bile açlığa bağımlı olmamalıdır...

MUMUN GÖZYAŞLARI CAN İPİNİ ERİTİNCE

Artık pervane ‘hakkal yakin’ biliyordur vuslatı. Bu fenadır. Bu canını verdiği noktadır. Mumun bundan haberi bile yoktur belki. Olmasına da gerek yoktur. Bu pervanenin aşkıdır çünkü. Aşkı uğruna can veren pervanenin aşkı. Ama öbür taraftan mum da yanar. Onun aşkı da, acısı da kendincedir. Önce can ipliğine bir ateş düşer ve yanmaya başlar mum… Sonra içindeki o yangını söndürmek için gözyaşı döker. Ateşi su söndürür çünkü. Ama mumun gözyaşları onun ateşine daha da bir güç verir, elemi arttıkça artar. Ve erir can ipi, sevgilinin yolunda yok olana dek…