Ani hava değişimlerine dikkat! O enfeksiyonları artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Ani hava değişimleri üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, ani hava değişikliklerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığını söyledi

Ani hava değişimleri üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdı
Ani hava değişimlerine dikkat! O enfeksiyonları artırdı
0:00 / 0:00
AA

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında artış gözlemlendiğini ifade etti.

Bulaşın arttığını belirten Ekuklu, "Çok ani hava değişimleri yaşıyoruz. Hava durumundaki değişiklik başta virüsler olmak üzere mikroorganizmaların, yani mikropların insanlara bulaşmasını kolaylaştırıyor" dedi.

Ekuklu, Covid-19 tedbirlerine bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının son 2 yılda daha az görüldüğünü anımsattı.

"ŞİKAYETLER ARTTI"

Son dönemde halsizlik, öksürük ve burun akıntısı gibi şikayetlerin arttığını anlatan Ekuklu, şunları kaydetti: "Covid-19'dan korunmak için maske, mesafe ve hijyene oldukça dikkat ediyorduk, bu hastalıktan korunurken gribal enfeksiyonlardan da korunmuştuk. Bu yıl artık Covid-19 tedbirleri kalktı. Havalardaki ani değişiklik, sıcaklıkların azalması nedeniyle kapalı alanlarda vakit geçirme süresinin artmasıyla doğal olarak enfeksiyonlarda artış yaşıyoruz.

Havaların daha da soğuması virüs ve bakterilerin insanlara bulaşmasını kolaylaştıracak, bu sürecin mart ayına kadar devam etmesini öngörüyoruz. Tabii en büyük risk çocuklar. Okullarda kapalı alanda kalabalık halde bir arada bulunuyorlar. Birinin hasta olmasıyla birlikte öksürmesi ve hapşırmasıyla hastalık diğer arkadaşlarına da bulaşıyor. Onlar da okuldan alıp ailelerine getiriyorlar."

TEDBİRLERE UYUM BULAŞIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Prof. Dr. Ekuklu, herkesin bireysel sorumluluk üstlenerek tedbir alması ve bulaşın en aza indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kış aylarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önerisinde bulunan Ekuklu, şöyle devam etti: "Virüsler bazı ortamlarda yaşayabiliyor. Masaların, sandalyelerin normal deterjanla temizlenmesi gerekiyor. Havlu ve benzeri ortak kullanım eşyalarını ortak kullanmamamız gerekiyor. Evlerin ve kapalı ortamlarda çalışıyorsak buraların belirli periyotlarda havalandırılması gerekiyor. Hasta olan kişilerin kendilerini izole etmesi gerekiyor. Maske takılması, el hijyeni ve mesafe gibi Covid-19'da önerdiğimiz tedbirleri bugün de öneriyoruz.

Bu önlemlerin yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. C vitamini tüketimine dikkat etmeliyiz. Günde 1,5-2 litre sıvı tüketmeliyiz. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Sağlıklı ve dengeli beslenip önlemlere de dikkat edersek bu mevsimi atlatmış olacağız."

GRİP AŞISI TAVSİYESİ

Ekuklu, özellikle risk grubundakilerin grip aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının risk grupları için aşıları ücretsiz tanımladığını ifade eden Ekuklu, "Grip aşılarının içerisinde bir önceki yıl dünya genelinde salgın yapmış virüsler seçiliyor ve yeni bir aşı geliştiriliyor. Grip aşısı yapıldığı halde gribe yakalanabiliriz ama risk gruplarında, çocuklarda ve yaşlılarda hastalığın ağır geçmemesi, hastaneye yatışları ve ölümden koruması bakımından grip aşısı çok önemli. Bu Covid-19 aşısından farklı, söz konusu olan mevsimsel grip için geliştirilen aşı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yenilikçi ilaçların geleceği Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu'nda konuşuldu
SAĞLIK Yenilikçi ilaçların geleceği konuşuldu
Türk bilim insanları bazı erkeklerin Covid-19'u ağır atlatmasının nedeni araştırdı
SAĞLIK Erkeklerin Covid'i ağır atlatmasının nedeni tespit ...
Dilde bu durumu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir!
Bu besinleri yemeden önce bir daha düşünün! Damarları tıkayabilir, böbrek hastalıklarına yol açabilir! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Bu besinleri yerken bir daha düşünün
Kahve değil zehir mi içiyorsunuz? Uzmanlardan uyarı: 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile ...
Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda meydana gelecek durumlar...
SAĞLIK Az su içildiğinde vücutta neler oluyor?
Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçiniz işte bu bitki! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa ...
Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri riskini azaltıyor, iltihapları yok ediyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi ...
Faydaları saymakla bitmiyor! Eklem ağrılarından, kalp sağlığına kadar binlerce faydası olan mucizevi besini hayatınızdan eksik etmeyin! - Sağlık Haberleri
SAĞLIK Eklem ağrılarından, kalp sağlığına binlerce faydası ...
Tırnaklar hastalıkların habercisi olabilir mi? El ve ayak tırnaklarınızda bunları görüyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurun!
SAĞLIK Tırnaklardaki bu çizgiler neyin belirtisi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.