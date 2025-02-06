Baş ağrıları, başın farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir ve ortaya çıktığı yere bağlı olarak farklı nedenleri olabilir. Baş ağrıları eğer göz etrafında görülüyorsa veya göz içine yayılıyorsa bu tür ağrıların birden çok yaygın nedeni olabilir.

GÖZE VURAN BAŞ AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Göze vuran baş ağrısı, başın belirli bir bölgesinde veya tamamında hissedilen şiddetli ve zonklama tarzında bir ağrıdır. Bu rahatsızlık farklı nedenlerden kaynaklanabilir ve göze vuran baş ağrısı tedavisi de bu nedenlere göre değişir. Göze vuran baş ağrısının en yaygın nedenleri şunlardır:

1. MİGREN

Başın bir yarısında veya tamamında şiddetli ve zonklama tarzında ağrı ile karakterize bir nörolojik hastalıktır. Migren atakları sırasında, ağrı genellikle göz çevresinde veya arkasında yoğunlaşır ve bulantı, kusma, ışığa, sese ve kokulara karşı hassasiyet gibi belirtiler eşlik eder. Genetik, hormonal, çevresel veya psikolojik faktörlerle tetiklenebilir.

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2. GÖZ YORGUNLUĞU

Cep telefonları ile fazla vakit geçirmek, televizyon ya da bilgisayar ekranına uzun süre bakmak, veya uzun süre kitap okumak göz yorgunluğuna neden olabilir ve bu da göz çevresinde rahatsızlık veya ağrıya neden olabilir. Bazen uykusuzluk da göz kaslarının dinlenememesine ve yorgunluğuna yol açarak ağrıyı tetikler.

3. SİNÜZİT

Sinüslerin iltihaplanması, özellikle alın ve üst yanak bölgesinde olmak üzere göz çevresinde ağrı ve baskıya neden olabilir.

4. KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI

Kısa süreli (15 dakika ile 3 saat arası) ve son derece ağrılı baş ağrılarının sayısız ve sık atakları ile karakterize bir durumdur.Küme tipi baş ağrısı genellikle gözün arkasında veya çevresinde tek taraflı olarak hissedilir ve gözde kızarıklık, yaşarma, burun akıntısı, terleme, göz kapağı düşüklüğü gibi belirtiler görülür. Alkol, sigara, stres, mevsim değişikliği, uyku bozuklukları gibi faktörlerle tetiklenebilir.

5. GÖZ KURULUĞU

Gözler yeterince gözyaşı üretmediğinde veya gözyaşı kalitesi düşük olduğunda göz kuruluğu olabilir ve gözler tahriş olabilir, bu da ağrıya neden olabilir. Özellikle lens takanlarda daha sık görülür.

REKLAM 6. GÖZ TANSİYONU Göz içindeki sıvının basıncının normalden yüksek olması durumudur. Göz sinirine zarar vererek görme kaybına yol açabilir. Göz tansiyonu genellikle belirti vermeyebilir veya sol göze vuran baş ağrısı, göz ağrısı, bulanık görme, renkli halkalar görme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. 7. GLOKOM Glokom, göz sinirine zarar veren göz hastalığıdır. Glokomlu hastaların en sık yakınması görme kaybı veya bulanık görmedir. Görme kaybının yanı sıra göz etrafında ağrıya da neden olur. GÖZE VURAN BAŞ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR? - Göz çevresinde, arkasında veya yanında şiddetli ve zonklama tarzında ağrı - Gözde kızarıklık, yaşarma, ışığa hassasiyet, bulanık görme, renkli halkalar görme, göz kapağı düşüklüğü - Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma - Yüzde ve alında terleme, kızarma - Bulantı, kusma, iştahsızlık - Işıktan, sesten ve kokulardan rahatsız olma - Huzursuzluk, sinirlilik, depresyon GÖZE VURAN BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Göze vuran baş ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı, baş ağrısının nedenine bağlı olarak değişir. Ancak, genel olarak, göze vuran baş ağrısına iyi gelen bazı yöntemler şunlardır: REKLAM - Ağrı kesici ilaçlar: Doktorunuzun önerdiği ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz. Ancak, ilaçların yan etkileri ve dozajı konusunda dikkatli olun. Aşırı veya yanlış kullanım, baş ağrısını daha da kötüleştirebilir. - Soğuk veya sıcak kompres: Başınıza veya alnınıza soğuk veya sıcak bir bez, buz torbası veya ısıtma pedi uygulayabilirsiniz. - Masaj: Baş, boyun ve omuz bölgesine nazikçe masaj yapabilirsiniz. Bu, kasları gevşetmeye ve kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilir. - Dinlenme: Ağrılı bir baş ağrısı yaşadığınızda, karanlık, sessiz ve rahat bir ortamda dinlenmeye çalışın. Işıktan, sesten ve kokulardan uzak durun. Gözlerinizi kapatarak veya uyuyarak baş ağrısının göze vurması halini azaltabilirsiniz.