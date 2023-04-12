Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, bir kahve dükkânından çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akil, "Aslında 'Hava Muhalefeti' galasına katılacaktım ama gördüğünüz gibi eşyalarımı Anıl yetiştiremedi ve geç kaldım. Artık parasını verip sinemada izleyeceğim. Onun dışında yakın zamanda müzikalim başlıyor. Spor yapıp, provalara gidip ona hazırlanıyorum" dedi.