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Anıtkabir'de su kaçağı önlenemiyor

Anıtkabir'de 1998 ve 2002 yıllarında yapılan tadilatlara rağmen su kaçakları önlenemedi. Anıtkabir mozole çevresinde ve kurşun çatıda meydana gelen bozulmaları gidermek için ihale açıldı. Mozole çevresindeki onarım ve kurşun çatının yenilenmesi işi 9 ayda tamamlanacak.

07.08.2018 - 13:36 | Güncelleme:

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, " Anıtkabir Mozole Çevresinin Onarımı ile Kurşun Çatı Yenilenmesi" adı altında bir ihale açtı. İhale 27 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Anıtkabir'de yapılacak restorasyonun, işi üstlenecek olan müteahhite yer teslimi yapıldıktan sonra geçecek 9 ay içinde tamamlanması gerekiyor.

MOZOLE KAİDESİ VE MÜZE BÖLÜMÜ
İhale şartnamesine göre Anıtkabir'de meydana gelen sorunlar özetle şöyle:
"Mozole kaidesi altında yer alan müze bölümleri ile tonozlu galerilerin duvar ve örtü yüzlerinde su sızıntıları, kaçakları ve buna bağlı meydana gelen tuz çıkışları, lekelenme ve ufalanma sorunları bulunmaktadır. Söz konusu akıntıların kaynağının anlaşılması ve çözümüne yönelik yerinde yapılan incelemelerde tespit edilen sorunlar dikkate alınarak mozole çevresindeki traverten kaplama ve su kanalları sökülecek, altına su yalıtımı yapıldıktan sonra tekrar mevcut taş ve taş kanalla aynı doku ebat ve renkte kaplama imalatı yapılacaktır."

20 YIL ÖNCE TÜM KAPLAMA YENİLENDİ
1998 yılında tüm kaplama ve merdiven basamaklarının yenilendiği, 2002 yılında ise mozole kaide üstündeki kanal sisteminin elden geçirilerek bir daha yenilendiği belirtilen şartnamede daha sonra şu değerlendirme yapıldı:

"Kaide iç kısmında kalan tonozlu galerilerde su kaçaklarının, 1998 ve 2002 tadilatlarına rağmen halen devam etmesi, mozole kaide üstü döşeme kaplamalarında, su toplama kanallarında ve çörtenlerde yalıtımının yetersizliğinin ve sistemdeki eksikliğin sürdüğünü kanıtlamaktadır."



REVAKLI BÖLÜMLER
Su kaçaklarının, daha önce yapılan tadilatlara rağmen önlenememesi yeniden onarım ihtiyacını doğurdu. Tören alanı etrafını kuşatan revaklardaki kurşun çatı kaplamaları ve traverten yağmur suyu olukları onarım kapsamında yenilenecek. Sorunlarla ilgili hazırlanan inceleme raporunda konuyla ilgili şu tespite yer verildi:

"Yapılan incelemede tören alanı çevresini üç yönden kuşatan revaklı kütlelerin üst örtülerinde iki yana eğimli betonarme bir tabliyeden oluşan taşıyıcı sistem üzerine, toprak katman üzerine kurşun levha kaplı olduğu; iki yana eğimli beşik çatı şeklindeki betonarme tabliye ile kütlelerin tavanını teşkil eden betonarme tabliye arasında bir bölümün daha var olduğu görülmüştür. Kurşun çatının tamamı, yağmur borusu sökülecek, altındaki çamur temizlenecektir. Daha sonra çatı kaplaması ve traverten olum imalatları gerçekleştirilecektir."

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