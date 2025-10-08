Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 16.7 ton hayvansal gıda imha edildi | Son dakika haberleri

        Ankara'da uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal gıda imha edildi

        Ankara'da gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde, uygunsuzluk tespit edilen 16.7 ton hayvansal ürün imha edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:11 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da 16.7 ton hayvansal gıda imha edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlisi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gıda güvenliği denetimi yapıldı.

        Gıda güvenliğini tehdit eden, hijyen kurallarına aykırı ve mevzuata uygun olmayan üretim faaliyetlerine karşı kapsamlı kontroller yapıldı.

        Denetimler sonucunda 3 farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16.7 ton hayvansal ürün imha edildi, işletmeler hakkında idari işlem uygulanarak yasal süreç başlatıldı.

        Açıklamada, vatandaşların sofrasına ulaşan her ürünün sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak adına 81 ilde denetimlerin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara haberleri
        #gıda güvenliği
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!