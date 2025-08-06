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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 8 katlı apartman tahliye edildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da 8 katlı apartman tahliye edildi

        Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartman, yıkılma riski nedeniyle tahliye edildi. Binada çatlaklar oluştuğu ve çatırdama sesleri geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 01:09 Güncelleme: 06.08.2025 - 01:09
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        Ankara'da 8 katlı apartman tahliye edildi
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        Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi’nde 18 dairenin bulunduğu 8 katlı binada meydana geldi.

        Zemin kattaki kolonlarda çatlaklar fark eden ve çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak apartman sakinlerini tahliye etti. AFAD ve itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön incelemede, binada risk tespit edildi. Bunun üzerine apartman, mühürlendi. Bina güvenliğiyle ilgili detaylı analiz yapılması için kolonlardan karot numunesi alınacağı, apartmanın 1995 yılında inşa edildiği öğrenildi.

        Tahliye edilen apartmandakiler geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına giderken, bitişikteki binada oturan vatandaşlar da durumdan ötürü tedirginlik yaşadı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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