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        Haberler Gündem Yargı Ankara'da avukat yerleşkesi: Genç avukatlara 92 sabit ofis tahsis edildi | Son dakika haberleri

        Ankara'da avukat yerleşkesi: Genç avukatlara 92 sabit ofis tahsis edildi

        Ankara Barosu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ulus avukat yerleşkesi, bürosu olmayan avukatlara çalışmaları için kaliteli bir alan sağlıyor. Genç avukatlara yerleşkede sabit ofisler tahsis ediliyor. Paylaşımlı ofislerde aynı anda 222 avukat çalışabiliyor.

        Giriş: 04.10.2024 - 18:49 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:49
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        Ankara'da avukat yerleşkesi
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        Ankara Barosu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı ekim ayında Ulus’ta avukat yerleşkesi kurdu. Genç avukatlar, kurayla yerleşkede bulunan 92 adet sabit ofise yerleştirildi. Meslekte 5 yılını doldurmamış olan genç avukatlar, bu ofisleri cüzi bir ücretle kiralayabiliyor.

        Bu ofisler aynı anda 222 kişiye hizmet verebiliyor. Ayda 600 avukat, yerleşkede çalışma imkanı bulabiliyor. Yerleşkedeki ofisleri kullanmak için tek başvuru kriteri Ankara Barosuna üye olmak. Süreci Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu Habertürk’e değerlendirdi.

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        “TÜRKİYE’DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK”

        Köroğlu, Ulus’ta bulunan avukat yerleşkesine yönelik olarak “Türkiye’de başka bir örneği yok” ifadelerini kullandı. Köroğlu, “Yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alan Ankara Barosu'na tahsis edildi. Avukatların ekonomik giderlerinin de arttığı bir dönemde meslektaşlarımıza böyle bir fırsat sunduk. Biz burayı mesleğimizin özü olan usta-çırak ilişkisini yeniden canlandırmak için yaptık. Genç meslektaşlarımızı ustalarıyla buluşturup eğitim çalışmaları yapacağız. Burası bir kampüs, kafeteryası olan, kütüphanesi, ders çalışmaları olan. Meslektaşların sadece bilgisayarlarını alıp gelip çalıştıkları büyük bir alan.” diye konuştu.

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        #ankara
        #Avukat yerleşkesi
        #MUSTAFA KÖROĞLU
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