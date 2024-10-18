Ankara'da "Az Görüyorum" sempozyumu yapıldı: Az görme nedir?

Az görmeye dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek için Ankara’da "Az Görüyorum" sempozyumu düzenlendi. Az görmenin çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabildiğine ve yaşamımızı nasıl etkilediğine ilişkin Prof. Dr. Aysun İdil ve Prof. Dr. Zuhal Özen Tunay Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

"BEYİNDEKİ PROBLEMLERDEN DE MEYDANA GELEBİLİR"

İdil, “Görme alanının belirli kısımlarında kayıplar olduğu için sağa sola eşyalara çarpabilir. Beyindeki bir takım problemler, damarsal hastalıklar, dejeneratif hastalıklar, inmeler, damar tıkanıkları bütün bu nedenlere serebral hastalıklar diyoruz. Beyindeki problemlerden de meydana gelebilir. Amacımız kişiyi bağımsız hale getirmek. Öncelikle mesela çevre düzenlemesi yapabiliriz, mesela aydınlatmadan tutun da kontrast arttırmaya kadar. Onun dışında görmesini daha rahat kullanacağı bir takım optik araçlar olabilir mesela teleskopik gözlükler” ifadelerini kullandı.