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Ankara'da birbirlerine ateş eden 2 kişi öldü

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda tartışan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Birbirlerine ateş eden iki kişi de, vücutlarına isabet eden kurşunlarla öldü

Ankara'da birbirlerine ateş eden 2 kişi öldü
Birbirlerine ateş eden 2 kişi öldü
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AA

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Y. ile Resul K, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

AA'nın haberine göre; burada tartışmaya başlayan Hüseyin Y. ve Resul K, silahla birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle kapattığı akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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