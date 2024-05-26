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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi"nde trafiğe kapatılacak yollar

        Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi"nde trafiğe kapatılacak yollar

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya'da düzenlenecek olan "Büyük Emekli Mitingi" dolayısıyla bugün saat 13.00- 17.00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 26.05.2024 - 09:45
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        Ankara'da bugün bu yollara dikkat!
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        Başkent'te bugün "Büyük Emekli Mitingi" düzenlenecek. CHP'nin çağrısıyla düzenlenecek miting süresinde kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        ABB sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çankaya'da bugün düzenlenecek olan 'Büyük Emekli Mitingi' dolaysıyla saat 13.00 ile 17.00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, trafiğe kapatılacak olan yollar ise şu şekilde belirtildi;

        Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm.

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        #büyük emekli mitingi
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