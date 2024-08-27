Ankara'da dehşet: Parka çağırdı, nişanlısının yanında öldürdü
Ankara'da bir kişi, borcunu ödemek için parka çağırdığı genci nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 20 yaşındaki H.G., aracına ses sistemi takan Burak Tüfekçi'yi iddiaya göre borcunu ödemek için Sancaktepe Mahallesi'ndeki parka çağırdı.
Burak Tüfekçi yanında nişanlısı B.D. (22) ile H.G. de amcası G.G. (37) ile birlikte parka geldi. Tüfekçi burada, küfürlü konuşan G.G. ile tartışmaya başladı. Ardından H.G., Tüfekçi'yi göğsünden bıçakladı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Burak Tüfekçi, hayatını kaybetti.