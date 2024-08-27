Ankara'da dehşet: Parka çağırdı, nişanlısının yanında öldürdü

Burak Tüfekçi yanında nişanlısı B.D. (22) ile H.G. de amcası G.G. (37) ile birlikte parka geldi. Tüfekçi burada, küfürlü konuşan G.G. ile tartışmaya başladı. Ardından H.G., Tüfekçi'yi göğsünden bıçakladı.