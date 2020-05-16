İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı Hamzalar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna Ahmet A.’nın kontrolündeki 67 DP 340 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan talihsiz kız, hareketsiz kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kaza anında hayatını kaybettiği belirlenen kızın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan genç kıza otomobiliyle çarpan sürücü Ahmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.