Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki otomobile, arkasından hızla gelen bir başka otomobil çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle arka koltuktan yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan öndeki otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savruldu. İtfaiye görevlileri ilk müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Fotoğraf: AA

Kazada her iki aracın sürücüsüyle birlikte 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince çıkartılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.