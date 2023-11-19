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        Haberler Gündem Ankara'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Ankara'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek kamyonete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:29 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:29
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        Başkent'te kaza: 5 yaralı
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        Kaza saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla gittiği otomobil, yağmurlu havanın da etkisiyle kontrolden çıktı.

        Henüz ismi öğrenilemeye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek A.E. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile kamyonetin sürücüsü A.E. ve beraberindeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobilde bulunan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği, kamyonette bulunan yaralıların ise durumlarının hafif olduğu bildirildi.

        Görgü tanıkları tarafından, otomobilin yüksek hızla gitmesi sebebiyle meydana geldiği iddia edilen kaza hakkında soruşturma devam ediyor.

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