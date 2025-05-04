Ankara'da kumara 'rest' operasyonu: 15 gözaltı

Başkent'te düzenlenen kumar operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kumar oynattıkları tespit edilen ve ruhsatsız faaliyet gösteren 23 iş yerine operasyon düzenledi.

"Rest" adı altında yapılan uygulamalarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. AA'nın haberine göre; kumar oynatıldığı belirlenen işletme ve adresler mühürlenirken, ele geçirilen nakit para ve kumar malzemelerine ise el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.