Ankara'da "Martı Tag" sürücüsünü alıkoyan iki kişi gözaltına alındı

Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, müşteri görünümündeki N.E.B., şehir içi ulaşım uygulaması Martı Tag üzerinden çağırdığı Y.E.'nin aracına bindikten bir süre sonra sürücüyü alıkoydu.

Saldırganın, Y.E.'yi tehdit ve küfür ettiği görüntüler sosyal medyada tepki toplarken konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından N.E.B. ile bindiği otomobilin arkasından önlerini kesmek için takipte olan arkadaşı H.Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı.