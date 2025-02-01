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        Haberler Gündem Ankara'da "Martı Tag" sürücüsünü alıkoyan iki kişi gözaltına alındı

        Ankara'da "Martı Tag" sürücüsünü alıkoyan iki kişi gözaltına alındı

        Ankara'da şehir içi ulaşım platformu 'Martı Tag' sürücüsünün otomobiline müşteri kılığında girerek tehdit eden ve alıkoyan taksici ile beraberindeki arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:23 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:23
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        Sürücüyü alıkoyan 2 kişi gözaltında
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        Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, müşteri görünümündeki N.E.B., şehir içi ulaşım uygulaması Martı Tag üzerinden çağırdığı Y.E.'nin aracına bindikten bir süre sonra sürücüyü alıkoydu.

        Saldırganın, Y.E.'yi tehdit ve küfür ettiği görüntüler sosyal medyada tepki toplarken konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından N.E.B. ile bindiği otomobilin arkasından önlerini kesmek için takipte olan arkadaşı H.Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı.

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        #ankara
        #haberler
        #Tag sürücü
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