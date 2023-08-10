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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da otomobil ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

        Ankara'da otomobil ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

        Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobil ile çöp kamyonu çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 06:29
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        Otomobil ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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        Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Nallıhan-Ankara karayolunun Eymir köyü mevkisinde Ömer A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile O.Ç. yönetimindeki çöp kamyonu çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada, Ömer A. ve beraberindeki Necati Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsünün eşi S.A. ile oğlu Ö.H.A. ile çöp kamyonu sürücüsü O.Ç. ve beraberindeki Y.K. ise sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

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