Ankara'da otomobil ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobil ile çöp kamyonu çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Nallıhan-Ankara karayolunun Eymir köyü mevkisinde Ömer A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile O.Ç. yönetimindeki çöp kamyonu çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada, Ömer A. ve beraberindeki Necati Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün eşi S.A. ile oğlu Ö.H.A. ile çöp kamyonu sürücüsü O.Ç. ve beraberindeki Y.K. ise sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.