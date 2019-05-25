Ankara'da yaz akşamlarına 'Yaz' ile merhaba

Açık Hava Film Günleri, bu yıl 10'uncu kez başkentlilerle buluşacak. Ekimin ikinci haftasına kadar devam edecek etkinlikte, dünya sinemasından seçkin örnekler gösterilecek.

Film gösterimleri, CerModern'in avlusunda salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün yapılacak ve 20.30'da başlayacak.

Bağımsız sinema filmlerinin beyaz perdeye yansıyacağı etkinlikte, yarın Kirill Serebrennikov'un yönettiği Yaz izlenebilecek.

Büyük Lazzarov, Şüphe, Kefernahum, İmgeler ve Sözcükler, Van Gogh Sonsuzluğun Kapısında, Herkes Biliyor, Güzel Oğlum etkinlikte gösterilecek filmler arasında yer alıyor.

Açık Hava Film Günleri, geçen sene 25 bin sinemaseveri ağırladı.