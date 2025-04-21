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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'daki 'Narkokapan' operasyonunda tutuklu sayısı 566'ya yükseldi

        Ankara'daki 'Narkokapan' operasyonunda tutuklu sayısı 566'ya yükseldi

        Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen 'Narkokapan' operasyonu kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 566'ya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 00:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 01:01
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        'Narkokapan' operasyonunda tutuklu sayısı 566'ya yükseldi
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        Ankara Batı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 566'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.

        AA'nın haberine göre; "Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ederken, başka suçlardan tutuklu olup cezaevinde bulunan soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ise ifadelerinin alınıp uyuşturucu madde ticaretinden sorguya sevklerinin de bu hafta itibarıyla yapılacağı öğrenildi.

        Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
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        #Narkokapan operasyonu
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