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Ankara'nın kuş cenneti baharın gelişiyle hareketlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki kuş cennetinde baharın gelişiyle sayıları artan göçmen kuşların görsel şöleni ziyaretçilerden ilgi görüyor

Ankara'nın kuş cenneti baharın gelişiyle hareketlendi
AA

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Davutoğlan Mahallesi'ndeki Nallıhan Kuş Cenneti, Sarıyar Barajı'nın kuzeyinde, Aladağ Çayı ile birleştiği noktada marnlı tepeler arasında oluşmuş sulak bir alan olarak dikkat çekiyor.

AA'nın haberine göre Arıkuşu, karaleylek, yeşilbaş, gri balıkçıl, karabaş kuşu, küçük akbaba, küçük balaban, leylek, kerkenez, kızılbacak, atmaca, aladoğan, angut, karabatak gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, ilkbaharın gelişiyle kuş sayılarında artış gözlendi.

Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Kireç taşı, jips, marn ile killi topraklardan oluşan ve rengarenk görünen tepeleriyle açık hava müzesini andıran Kız Tepesi Tabiat Anıtı da bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katıyor.

Kız Tepesi Tabiat Anıtı önünde yer alan kuş cenneti her mevsim barındırdığı kuş topluluklarının yanı sıra jeolojik özellikleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam sunuyor.

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